Turgut Özal Tabiat Parkı'na çevre düzenlemesi

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yapılan çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakır, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun ile Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Parkın kentin önemli dinlenme ve mesire alanlarından biri olduğunu belirten Çakır, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda park ile ilgili proje çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Parkta çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çakır, yapılan düzenlemelerle parkın çok amaçlı kullanılacak bir mekan haline dönüştürüldüğünü kaydetti.

Parkta ağaçlandırma çalışması da yaptıklarını aktaran Çakır, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgemizde ciddi ağaçlandırma çalışması başlattık. İlk etapta Fahri Kayahan bölgemizde yapılan çalışmalar neticesinde orta refüjde ağaç sökme makinesiyle sökülen ağaçlar bu bölgeye nakledilerek dikimleri gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.