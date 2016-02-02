Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü Acar:

MANİSA - (AA) - Akhisar Belediyespor'un basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynadıkları maça ilişkin "Oldukça zorlu bir maçtı, çeyrek finale kaldığımız içinde mutluyuz" dedi.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeyrek finale çıkmanın büyük başarı olduğunu ifade etti.

Kupaya kötü başlamalarına rağmen çeyrek finale kalmayı başardıklarını kaydeden Acar, "İlk başlarda herhangi bir hedefimiz yoktu, ancak çıktığımız her maçı kazanmak için oynadık. Bir üst tura çıkmak için mücadele ettik" diye konuştu.

Rakipleri Trabzonspor'un güçlü bir takım olduğuna dikkati çeken Acar, "Oldukça zorlu bir maçtı, çeyrek finale kaldığımız içinde mutluyuz. Trabzonspor'u kendi evinde yenmek ve kupadan elemek kolay bir iş değil. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Trabzonspor ile 7 Şubat Pazar günü Manisa'da oynayacakları lig maçını da kazanmak istediklerini anlatan Acar, "Kupada elde ettiğimiz başarıyı ligde de sürdürmek istiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek amacındayız" değerlendirmesinde bulundu.