Çalılara şekil verip yurt dışına satacaklar

MANİSA (AA) - ERKAN ŞİMŞEK - Manisa'da dağdan topladıkları çalılara ilginç şekiller veren iki kardeş, ülke genelinden yaklaşık 2 bin sipariş aldı.

Çiftçilikle uğraşan Ahmet ile Murat Özşirin kardeşler, Irlamaz Çayı yanında kiraladıkları arazide fidancılık yapıyor. Yetiştirdikleri ağaç ve süs bitkilerini konut projeleri için büyük şehirlere gönderen kardeşler, bir süre sonra özellikle yurt dışında uygulanan "topiary" sanatına yöneldi. Dağdan topladıkları çalıları aşılayarak saksıda yetiştirmeye başlayan ve özel bir budama tekniğiyle bunlara şekil veren kardeşler, kısa sürede ülke genelinden sipariş almaya başladı.

Murat Özşirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları bahçede genelde dağlarda yetişen ve hiçbir özelliği olmayan çalıları şekillendirerek süs bitkisine çevirdiklerini ve bunları ekonomik kazanca dönüştürdüklerini belirtti.

Saksılara diktikleri çalıları tel ile şekil vererek büyüttüklerini ve budayarak 3-5 yıllık süreçte sanat eserlerine dönüştürdüklerini dile getiren Özşirin, büyük keyif aldıkları işin kazancının da tatmin edici olduğunu söyledi.

Çalılarla bine yakın formda süs bitkisi ürettiklerine işaret eden Özşirin, şöyle konuştu:"16 yıldır süs bitkisi üretiyoruz. 'Biraz farklı türleri nasıl üretiriz' diye sürekli denemeler yapıyoruz. İnternette yurt dışında çalılardan yapılan sanat eserlerini görünce 'neden biz de yapmayalım' dedik. Araştırdığımızda Turgutlu çevresinde bol bol bulunan çalı türleriyle de bunların yapılabileceğini gördük. Denemeler sonucu istediğimiz kaliteye ulaştık. İlk etapta hayvan figürleri yapıyorduk. Son dönemde bu topraklara özgü, kültürümüzü yansıtan figürlere ağırlık veriyoruz. Süs bitkisi gönderdiğimiz müşterilerimiz bu ürünleri çok beğendi. Özellikle Arapça Allah yazısı, ay yıldız, cami, yunus, at, posta kutusu, top ve piramit gibi şekillere büyük talep var. Halen 2 bine yakın sipariş var. Ancak bunun seri üretimini yapamıyoruz. Her bir figür özenli bakım istiyor. Özel siparişlere ancak 3-5 yıl gibi bir süreçte yanıt verebiliyoruz."

- Yurt içinde belediyeler ilgi gösteriyor

Ülke genelinde yerel yönetimler ve inşaat şirketlerinin talep ettiği çalıları, boyutu ve figürüne göre 500 lira ile 15 bin lira arasında satışa sunduklarını dile getiren Özşirin, internet aracılığıyla bunları yurt dışına pazarlamak üzere çalışma başlattıklarını da bildirdi.

Özşirin, Almanya, Libya, Katar, Fransa, İtalya, Hollanda, Mısır, Çin ve Japonya'da peyzaj işi yapan firmalarla sözleşmeler imzaladıklarını, siparişi alınan çalıların yetiştirilme aşamasında olduğunu ve bu yıl sonu itibarıyla ihracata başlayacaklarını kaydetti.

Özşirin, ihracatla birlikte üretim ve çalışan sayısını artırmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

- Avrupa'da yaygın

Roma döneminden bu yana uygulandığı tahmin edilen ve çalılara süslü formlar vermek olarak tanımlanan "topiary", halen Fransa, Hollanda ve İngiltere'de yaygın konumda. Sık budamaya elverişli, yavaş büyüyen çalıların kullanıldığı sanat dalında üretilen eserler için Avrupa'da açılmış çok sayıda temalı park bulunuyor.