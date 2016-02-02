CHP Grup Başkanvekili Özel:

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma faciası davasında bilirkişi raporu hazırlayan heyetin Cuma günü keşif için olayın yaşandığı maden ocağına ineceğini belirterek, "Bu karar doğru bir karar ama tam bir buçuk yıl gecikmiş bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Soma'da 301 kişinin yaşamını yitirdiği madende bilirkişi heyetinin 5 Şubat'ta keşif yapacağını belirterek, bilirkişi heyetinin olayın yaşandığı yerde keşif yapılması yönündeki kararının doğru ancak geç alındığını, heyete tarafların avukatlarının da eşlik edeceğini ifade etti.

Facianın yaşandığı maden ocağının inceleneceğine dikkati çeken Özel, şunları söyledi:

"Bu karar doğru bir karar ama tam bir buçuk yıl gecikmiş bir karar. Şu an da orada keşif yapılacak. Bir buçuk yıl önce bilirkişilerin yazdığı şeyler var, onlar tartışılacak. Bir buçuk yıldır olay yeri Soma AŞ'nin elinde. Şimdi Soma AŞ diyor ki 'orası dediğiniz gibi değil başka türlü, isterseniz gidip bakalım' diyorlar. Bir buçuk yıl boyunca film seti hazırlandı. Bir buçuk yıl boyunca katil zanlısı cinayeti işlediği mekanda oturdu, hazırlık yaptı, şimdi orada delil arayacağız. Öyle bir noktadayız ki 'geçti Soma'nın pazarı sür eşeği Eynez'e' noktasındayız. Bundan sonra artık orada kim ne alıp gidip bulursa, ne bulanan kanıtın bir inandırıcılığı olabilir ne de daha önce toplanmış olan bir delilin inandırıcılığı tartışmaya açıldığında bu konuda kimsenin söyleyeceği sözü olabilir."

Özgür Özel, iki yıldır bir şey yapılmadığını ileri sürerek, "O günden bu güne orada bir şey yapılmıyor. Zaten yapılacak durum da yok. Patlamaya hazır bir bomba gibi devam ediyor orası. Ama bir buçuk yıl boyunca orada ne olduysa oldu. Ama emin olun davayı da Soma AŞ'nin aleyhine görülebilecek hiçbir şey artık orada kalmadı. Lehine neler hazırladılar, onları hep beraber cuma günü göreceğiz" diye konuştu.

Hayatını kaybeden madencilerin yakınlarının açtığı tazminat davasında şirket avukatlarının reddi hakim talebinde bulunmasını da değerlendiren Özel, "Reddi hakim için verilen dilekçenin amacı, sadece ve sadece topu taca atma, zaman geçirme, bu durumda da başka çareler bulmak suretiyle malları, parayı kaçırma ve 'bu para bu ailelere, yetim çocuklara verilmesin, bu acılı eşlere verilmesin', tek maksat tek gaye budur" ifadesini kullandı.