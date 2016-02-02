Felçli sokak köpeği protezle yürüdü

MANİSA (AA) - Yunusemre ilçesinde felçli sokak köpeği, özel protez yürüteci ile yeniden yürümeye başladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi Sorumlu Veteriner Hekimi Uğur Dilik, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ağustos ayında vatandaşların ihbarı üzerine Sümbüller Mahallesi'nde kurşun isabet eden köpeği ilk müdahaleden sonra barınağa getirdiklerini belirtti.

8 aylık olan köpeğe 2 ameliyat yapıldığını anlatan Dilik, "Köpeği hemen barınağımıza getirdik ve müdahalemize devam ettik. Durumu çok ciddiydi. O yüzden dışarıda daha iyi koşulları olan özel bir polikliniğe götürdük. Orada omurilik ameliyatı geçirdi. Ama tam anlamıyla iyileşme sağlanamadı. Bir bacağını kullanabiliyor ama diğer bacağı felç kaldı. Sonrasında bir ameliyat daha geçirdi" bilgisini verdi.

- "Artık doya doya koşarak oynayabiliyor"



Köpeğe 'Sümbül Efe' ismini verdiklerini ifade eden Dilik, şunları söyledi:

"Köpeğimizi yeniden mutlu hale getirmek için çok çaba harcadık. Hayvan Hakları Derneği ile irtibata geçtik. Bir hayırseverimizin desteği ile Sümbül Efe'ye tekerlekli protez yürüteç yapıldı. Artık doya doya koşarak oynayabiliyor. Gözündeki o mutluluğu anlayabiliyoruz. Bütün hayvanlarımıza özen gösteriyoruz ama Sümbül Efe'nin durumu biraz daha farklı. Bütün çalışanlarımızın göz bebeği haline geldi. O yürürken mutlu olduğunda bizler de mutlu oluyoruz."