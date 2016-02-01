Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



İl yönetimi üyeleriyle birlikte Manisa Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Kurultayı'ndaki konuşmasında, ardından da sosyal medyadaki hesabın üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini belirtti.

"Anayasaya uygun şekilde, 92 yıllık Cumhuriyet tarihinin ilk defa doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanına, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan bir siyasi parti lideri özellikle anamuhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde hakaret etmiş olması bir Türk vatandaşı olarak beni rencide etmiştir" diyen Gürcan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu konu üzerine bugün Adalet Sarayı'na savcılığa bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmaya geldim. Bu millete yapılmış bir hakarettir. Yüzde 52 doğrudan oyla seçilmiş, halka yapılmış hakarettir. Özellikle az gelişmiş ülkelerdeki uygulanan kültürel, ekonomik, sosyal alanlara baskı suretiyle toplumları yönetim kişilere benzetmesi, diktatör şeklinde benzetmesi, 'diktatör bozuntusu' şeklinde hakareti aşan benzetmeler yapması, Türk vatandaşı olarak beni üzmüştür. Bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir, vatandaşın da kabul edeceğini sanmıyorum."

Açıklamanın ardından Gürcan ve beraberindekiler, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.