Kore gazisi Gülsen'in cenazesi toprağa verildi

MANİSA (AA) - Demirci ilçesinde vefat eden Kore gazisi İsmail Gülsen'in cenazesi, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü özel bir hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Gülsen'in cenazesi, Kasımfakı mahallesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Alaca Camisine götürüldü.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülsen'in cenazesi, Demirci mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Demirci Kaymakamı Atila Kantay, Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, Gülsen'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.