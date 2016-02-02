Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 4,40-4,90 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatı şöyle:
|Ürün
|Türü
|Miktar
|Fiyatı (TL)
|Kuru üzüm
|Çekirdeksiz
|Kg
|4,40-4,90
|Çiğitli pamuk
|Standart-1
|Kg
|-
MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 4,40-4,90 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatı şöyle:
|Ürün
|Türü
|Miktar
|Fiyatı (TL)
|Kuru üzüm
|Çekirdeksiz
|Kg
|4,40-4,90
|Çiğitli pamuk
|Standart-1
|Kg
|-