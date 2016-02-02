Manisa Valisi Bektaş koruyucu aileyi ziyaret etti

MANİSA (AA) - Vali Erdoğan Bektaş, eşi Esma Bektaş ile birlikte Şehzadeler ilçesinde koruyucu aile Zakir - Canan Arabacı çiftini evinde ziyaret etti.



Koruyucu evlat olarak aldıkları Hidrosefali hastası Soner C.'ye (4) gösterdikleri ilgiden dolayı Arabacı ailesine teşekkür eden Vali Bektaş, ailenin kendi çocukları Mertcan (17) ve Yiğitcan (11) ile de sohbet etti.



Ailenin gösterdiği ilgiden dolayı çocukta fiziksel, psikolojik ve sosyal değişim yaşandığını hatırlatan Bektaş, aile kavramının çocuklar için önemli olduğunu belirtti.



Soner'in evlerine neşe getirdiğine dikkati çeken Canan Arabacı da "Yuvadayken hiç yürüyemiyordu, adım bile atamıyordu. Biz aldıktan sonra adım atmaya daha sonra yürümeye başladı. Kontrolleri devam ediyor. Fizik tedavi görüyor. Doktoru sevgiyle ilgiyle iyileşmeye başladığını söyledi. Soner geldiğinden bu yana evimiz neşe doldu. Herkesi koruyucu aile olmaya davet ediyoruz" dedi.

