Manisa'da yıkılma tehlikesi bulunan binaya vinçli destek

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşasına başlanan apartmanın temel kazısı yandaki binaya zarar verdi. Yıkılma tehlikesi ortaya çıkan binada yaşayanlar bir otele yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde inşa edilecek apartman için temel kazısına başlandı. Çalışma sırasında temeli zarar gören arazinin yanındaki 5 katlı binada yıkılma tehlikesi ortaya çıktı.

Vinçle desteklenen apartman belediye ekiplerince boşaltıldı, bina ise mühürlendi. Tahliye edilen vatandaşlar da temel kazısını yapan yüklenici firma tarafından otele yerleştirildi.

Yıkılma tehlikesi oluşan apartmanın beşinci katında oturan Iraklı sığınmacı Wameed Raad, giyecek ve yiyecek gibi tüm malzemelerinin evde kaldığını, zor durumda bulunduğunu belirtti.

Aynı apartmanda 3 dairesi olan Hasbiye Pazarlıoğlu ise "Gelip baktığımız zaman temelin alt kısmına girilmiş olduğunu gördük. İş makinesini kullanan operatörün usta olmadığını tahmin ediyoruz. Buraya mühendisler gelecek, hatanın nerede olduğunun kararını verecek" dedi.



