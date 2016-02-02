Manisa'daki FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Manisa'da 15, Denizli'de 1, İzmir'de 1, İstanbul'da 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de gerçekleştirdiği operasyonda, Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik İşleri Daire Başkanı T.T, eski Manisa Belediyesi İmar İşleri Müdürü H.P, memurlar K.B, Y.Y, M.M. İ.S, mühendis Y.T. ile T.G, A.A, A.F.Y, T.K, B.K, Y.T. ve Manisa Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı M.Ç. ile müteahhit M.D'yi gözaltına aldı.

Bu arada operasyon kapsamında İstanbul, İzmir ve Denizli'de gözaltına alınan 4 kişi de Manisa'ya getirildi.

Hakkında yakalama kararı bulanan 2 kişinin aranmasına ise devam ediliyor.



Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, "Manisa Belediyesine sızarak inşaatlara usulsüz ruhsat verdikleri, karşılığında himmet, burs, kurban adı altında para alarak örgüte finansman sağladıkları" iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişiden 19'u gözatına alınmıştı.