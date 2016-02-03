Manisa'daki FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez ilçeler Şehzadeler ve Yunusemre'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik İşleri Daire Başkanı T.T, eski Manisa Belediyesi İmar İşleri Müdürü H.P, memurlar K.B, Y.Y, M.M, İ.S, mühendis Y.T. ile T.G, A.A, A.F.Y, T.K, B.K, Y.T, Manisa Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı M.Ç. ve müteahhit M.D. ile Denizli, İzmir ve İstanbul'da yakalanan 4 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Manisa Devlet Hastanesine getirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haklarında yakalama kararı bulanan 2 kişinin aranmasına ise devam edildiği öğrenildi.

Manisa'da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında dün Manisa, Denizli, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "Manisa Belediyesine sızarak inşaatlara usulsüz ruhsat verdikleri, karşılığında himmet, burs, kurban adı altında para alarak örgüte finansman sağladıkları" iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişiden 19'u gözatına alınmıştı.