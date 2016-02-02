Turgutluspor, teknik direktör Kızıltan ile anlaştı

MANİSA (AA) - Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Turgutluspor, Recai Karasu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Özcan Kızıltan'la sözleşme imzaladı.

Kızıltan ve ekibi için Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında imza töreni düzenlendi.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer, ikinci yarıya 4 yenilgiyle başladıklarını ve Recai Karasu ile yolları ayırdıktan sonra arayışları hızlandırdıklarını belirterek, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in devreye girmesi ile Özcan Kızıltan ile anlaştıklarını kaydetti.

Kızıltan'a güvendiklerini ifade eden Sezer, "Özcan Kızıltan ismini tartışmaya gerek yok. İnşallah üst sıralara tırmanacağız" dedi.

Kızıltan da takımın şu anda çok arzu edilen bir durumda olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Turgutluspor geçmişi olan bir kulüptür, altyapısı ve tesisleriyle birçok kulübe örnek olabilecek bir camia burası. Şu anki durum istenilen ya da hedeflenen yer değil. Bizim birinci görevimiz dikkatli çalışarak bulunduğumuz yere hizmet edebilmektir. Gerekirse büyük fedakarlıklar yapacağız, gerekirse evimize gitmeyeceğiz, gerekirse Turgutlu'dan dışarı çıkmayacağız. Bugün bulunan durum Turgutluspor'a yakışmıyor."

Sözleşmesi sezon sonuna kadar sürecek Kızıltan'ın yardımcılıklarını Yüksel Kepoğlu, Süleyman Bayram ve kaleci antrenörü Semih Dülger yapacak.