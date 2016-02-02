ÇEV-GÖN'den suç duyurusu

MARDİN (AA) - Kızıltepe Çevre Gönüllüleri Derneği (ÇEV-GÖN) Başkanı Menduh Çakar, Mardin'de çekilen bir dizinin kentin imajına zarar verdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çakar, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, dizinin kentin imajına zarar vererek insanların zihninde kötü algılara yol açtığını ileri sürdü.
Savcılığa şikayet dilekçesini verdiklerini anlatan Çakar, "Bu konun takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha belirtmek isteriz. Diziyle kentten bir göç varmış algısı oluşturuluyor. Bizler buna izin vermeyeceğiz" dedi.