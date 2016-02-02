MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
|Hububat
|En Düşük Fiyat
|En Yüksek Fiyat
|Satış Şekli
|Buğday
|0,90
|0,90
|HMS
|Buğday
|0,93
|1,10
|HTS
|Buğday
|0,96
|0,96
|TMOS
|Buğday - Ekmeklik
|0,95
|0,95
|HMS
|Mısır
|0,55
|0,65
|HTS
|Mısır
|0,69
|0,69
|TMOA
|Mısır - Rutubetli
|0,50
|0,50
|HMS
|Mısır - Rutubetli
|0,50
|0,52
|HTS
|Tekstil Hammaddeleri
|Kütlü Pamuk ST-1 HB
|1,35
|1,38
|HMS
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
TMOA: Toprak Mahsulleri Ofisi Alımı
TMOS: Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı