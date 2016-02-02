Mardin'de teröristler iş makinesiyle okula zarar verdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensupları, yeni yapılan bir okula iş makinesiyle zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, PKK terör örgütü üyeleri, çukur ve barikatların bulunduğu Yenişehir Mahallesi'nde kepçeyle, Yavuz Selim İlkokulu'nun pencerelerini ve giriş kısmındaki duvarı da yıktı.
İş makinesiyle yapılan saldırı sonucu 24 derslikli okulda geniş çaplı hasar oluştu.
Okulun, eski binasının geçen yıl yıkılıp yeniden yapıldığı, bu eğitim-öğretim döneminde de hizmete alındığı öğrenildi.