MARDİN (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Mardin'in Midyat ilçesindeki Geçici Konaklama Tesisinde çadır kentte kalan Suriyeli sığınmacılar, meslek sahibi oluyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) koordinesinde Midyat ilçesinin Akçakaya Mahallesi Geçici Konaklama Tesisindeki çadır kentte kalan Suriyeli sığınmacılar için açılan ipek halı kursunun ardından berberlik ve kuaförlük kursuna da yoğun ilgi gösterildi.

Suriyeli sığınmacılar, çadır kentte boş vakitlerini değerlendirmek ve meslek sahibi olmalarını sağlamak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan berberlik ve kuaförlük kursunda, meslek sahibi oluyor.

Çadır kentte açılan kursu başarıyla tamamlayan 30 Suriyeli sığınmacı sertifikalarını aldı.

Çadır kentten sorumlu Müdür İsa Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacıların açılan kurslara yoğun taleplerinin olduğunu, kursları başarıyla tamamlayanlara belgelerinin verildiğini söyledi.

Belge almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik eden Kurnaz, çok iyi yetişen kursiyerlerin bulunduğunu belirtti.

Kurs eğitmenlerinden Abdulkadir Altunsay ise kursiyerlerin günde 5 saat eğitim aldığını, 3 aylık da uygulamalı eğitim verildiğini kaydederek, "Kursu başarıyla tamamlayanlar başarı belgesi almaya hak kazandı. Kursiyerlerimize, günlük bakım, hijyen, fön, iş planı için gerekli bilgileri verdik" dedi.

Suriyeli sığınmacı Fadi El Hali de Arapça yaptığı konuşmada, "Çok şükür burada bir meslek sahibi olduk. Berberliği öğrendik. Artık benim de bir mesleğim var" şeklinde konuştu.

Kurs için yetkililere teşekkür eden Zeki El Ali, meslek sahibi olmanın sevincini yaşadığını aktardı.

Ali, "Buraya ilk geldiğim zaman hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi berberlik öğrendim. Suriyeli sığınmacılar olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve çok değerli halkına teşekkür ederiz. Meslek sahibi olduk" ifadelerini kullandı.