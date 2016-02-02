Terörle mücadele eden polislere anlamlı destek

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara katılan polis memurlarına eşleri ve vatandaşlar tarafından gönderilen yiyecekler ve mektuplar moral verdi.

Kentte vatandaşların da katılımı ile polis memurlarının eşleri tarafından özenle yapılan yemek ve tatlılar paketlenerek, Nusaybin'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine ulaştırıldı. Yiyecek paketlerini açan polis memurları, kendilerine yazılan destek mektupları ve notlar karşısında duygulandı.

Bünyamin A, annesinin yaptığı yemek paketine çizdiği Türk bayraklı mektubunda, "Sevgili abilerim, bugüne kadar göstermiş olduğunuz emeklerin karşılığı olmasa da biz de bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Görevdeki bir polis memurunun 3 kızının pasta kabının üzerine yapıştırdığı "Seni çok özledik baba, Allah'a emanet ol" notu güvenlik güçlerini duygulandırdı.

Gönderilen başka bir mektupta "Bundan önce ve bundan sonra ettiğimiz her duanın başında, yaptığımız her hayrın içindesiniz. Bu vatan hepimize emanet. Yükün en ağırı sizde, farkındayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadesi yer aldı.

- "Allah hepinizi korusun"

Bir vatandaş da gönderdiği notta, "Duydum ki size yiyecek yollanıyor. Hemen kalemimi alıp gönlümden ne geliyorsa yazmak istedim. Allah hepinizi korusun. Hakkımız sonuna kadar helal olsun. Allah, yar ve yardımcınız olsun. İnşallah, en kısa sürede ailenize kavuşursunuz. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Polis aileleri ve vatandaşlar, gönderdikleri mektuplarla güvenlik güçlerine dua ve desteklerini iletti.