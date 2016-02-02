Aata'da toplu sözleşme görüşmeleri

MERSİN (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde sendikalı çalışan mevsimlik ve diğer işçiler için 16'ncı dönem toplu iş sözleşmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Enstitüde gerçekleştirilen toplantıya, Tarım İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat , Genel Sekreter Recep Kocapiçak, iş yeri temsilcisi İsmet Bay ve 23'ü mevsimlik olmak üzere toplam 97 işçi katıldı.

Toplantıda, yeni iş sözleşmeleri ve 16'ncı dönem toplu iş sözleşmelerinde yer alan mevzuatlar hakkında bilgi veren Polat, işçilerin haklarını ve sosyal güvencelerini korumak adına yeni mevzuat ve sözleşme maddeleri hakkında işçilerin bilmesi gereken maddelerin bulunduğunu belirtti.

Polat, toplantı sırasında işçilerin sorularını cevaplandırdı.