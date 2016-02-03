MDOB, "Lüküs Hayat"ı yeniden sahneye taşıdı

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Cemal Reşit Rey'in bestelediği "Lüküs Hayat" müzikalini yeniden sahneye taşıdı.

Cemal Reşit Rey'in bestelediği, librettosunu Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, Haldun Dormen'in sahneye taşıdığı müzikal, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesinde izleyiciyle buluştu.

Kapalı gişe sahnelenen eserin orkestra yönetmenliğini Aytuğ Ülgen, dekor tasarımını Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografisini ise Serbülent Biçer üstlendi.



Eserde başlıca rolleri Devrim Özden Akın, Neslihan Ulaş, Ayşegül Devrim Serdar, Deniz Karausta, Gökçen Büyükaslan, Yusuf Ziya Büyükaslan, Mehmet Erkoç, Melahat Yavuz, Tolga Erden, Seda Yörenç Sönmez, Ufuk Kasar, Gülden Vurandemir, Hasan Berk, Alpay Noyan Özbay, Nihan Evren, Burcu Özdoğan, Erdem Özdemir, Levent Yetkin, Ali Ulvi Karaca, Serkan Karagöz, Orhan Güllüler ve Baran Taner paylaştı.

Gecede ayrıca, "Lüküs Hayat"ın geçmişten günümüze ünlü oyuncular tarafından sahnelendiği bölümlerin görüntüleri izletildi.





- Eserin konusuİstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından sipariş edilen ve ilk defa Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları vesilesiyle 1933'te sahnelenen eser, 1946'ya kadar yoğun bir ilgi görerek büyük seyirci kitleleriyle buluşmuş, daha sonra 1958-1962 yıllarında tekrar sahnelenmişti. 1985'ten bu yana ise kesintisiz sahnelenmeye devam eden "Lüküs Hayat", değişen toplumun batılılaşmayla yüzleşmesi ve bu çerçevede yaşanan gülünçlükleri sahneye taşıyor. Müzikalde, küçük hırsızlıklarla geçinen Rıza ve Fıstık'ın hikayesini anlatıyor.