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Mersin'de aile hekimlerinden eylem

Mersin'de aile hekimlerinden eylem
Mersin'de aile hekimlerinden eylem
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- Bir grup aile hekimi, cumartesi günü nöbet tutulması ve 100 ceza puanını dolduranların sözleşmelerinin feshedilmesini protesto etti

MERSİN (AA) - Mersin'de bazı sağlık örgütü ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, bir sözleşme dönemi içinde verilen ihtar puanları 100 puanı geçen aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshedilmesi ve cumartesi nöbetlerine tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Başkanı Gürsel Özer, Özgür Çocuk Parkı'nda toplanan sağlık çalışanlarına yönelik yaptığı konuşmada, aile hekimliği uygulamasının başlangıcından itibaren kaliteli hizmet verdiklerini söyledi.

Verdikleri hizmette büyük başarılar elde ettiklerini ifade eden Özer, "Çağdaş ülkelerin verdiği hizmetlerin çok çok üzerinde başarılar elde ettik. Her şey çok iyi giderken birden bire anlamsız bir şekilde işlevi bizim işlerimizi kolaylaştırmak olan bürokratlar, siyasiler angaryalar yüklemeye başladı. Angaryalar ardı ardına gelmeye başladı" dedi.

AHEF Genel Sekreteri Erkut Coşkun da hafta sonu nöbetleri ve cumartesi esnek mesai uygulamaları gibi değişik isimlerle adlandırılan uygulamadan dolayı verilen ceza puanları kapsamında Mersin'de 4 kişinin daha sözleşmelerinin feshedileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Son zamanlarda aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshine kadar giden yaptırımlar uygulandığını belirten Coşkun, "Sektörü temsil eden sivil toplum örgütlerimiz hukuksuz verilen angaryalar nedeniyle itiraz etmiş, karşılık bulamayınca bu sona gelinmiştir. Bakanlıkça verilen angaryaların yanı sıra çalışma ahlakına ve hukukuna aykırı görevler verilmiştir. Cezai yaptırım olarak ise uygulanmaması gereken eylemler için verilen puanlarla görevlerimizden ve mesleğimizden soğur hale getirilmiş durumdayız" dedi.

Mersin'de sözleşmesi feshedildiği iddia edilen aile hekimi Gürbüz Şen ise İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün bugün sözleşme fesihlerini durdurduğu yönünde bilgi verdiğini aktardı.

Eyleme katılan ASEF, Tüm Sağlık-Sen, Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Sağlık Emekçileri Sendikası üyeleri, Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğüne kadar yürüdükten sonra dağıldı.

- İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden açıklama

Öte yandan, Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasındaki "Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının 100 puana ulaşması halinde sözleşme vali tarafından sona erdirilir" denildiği hatırlatıldı.

Mersin'de 5 Temmuz 2010 tarihinde aile hekimliği uygulamasına geçildiğinin aktarıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Bu tarihten itibaren daha önce de ihtar puanları 100 puanı aşan pek çok aile hekimine sözleşme fesih işlemi uygulanmıştır. İlimizde aile hekimi olarak görev yapmaktayken görevleriyle ilgili hususları yerine getirmedikleri ve bu nedenle almış oldukları ceza ihtar puanları 100 puanı geçmiş bulunan Gürbüz Şen, Cengiz Alyeşil, Gürkan Aslan ve Ahmet Nurcan'a sözleşmelerinin feshedildiği takdirde görev yapmak istedikleri kurumla ilgili tercihte bulunabilecekleri ve müdürlüğümüze dilekçeyle başvurmaları konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Prosedür gereği olan bu işlemlere ait bilgilendirme, diğer pek çok ilimizdeki halk sağlığı müdürlüklerince yapılan işlemlerden farklı değildir."


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