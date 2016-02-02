Mersin'de aranan hükümlü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de örgüt üyeliği suçundan 5 yıldır aranan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Arpaçbahşiş Mahallesi'nin sahil bölgesinde yaptığı çalışmada, "Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olmak" suçundan aranan K.T'yi yakaladı.

Yapılan araştırmada, K.T, hakkında, örgüt üyeliğinin yanı sıra çeşitli suçlardan 2011 yılından itibaren 14 yıl 9 ay hapis cezasıyla yakalama emri olduğu belirlendi.

K.T. yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



