Mersin'de "Çocuk işçiliği ve çocuk hakları" çalıştayı

MERSİN (AA) - Mersin Kent Konseyi tarafından "Çocuk işçiliği ve çocuk hakları" çalıştayı düzenlendi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kongre ve Sergi Sarayında düzenlendi.

Çalıştayda, ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirebilmesi için sokaktaki çocuk sayısı, yaş grupları ve çalışma nedenlerinin tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Konsey Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, "Kent Konseyi, kentin öncelikli sorunlarına ilişkin kamuoyu oluşturulması konusunda aktif çalışmalar yapıyor, kentimiz için de faydalı çalışmalar yürütecektir buna gönülden inanıyorum. Bunu sağlarken sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla iş birliği yapacağız. Hiçbir çocuk temel haklarından mahrum kalmamalı" ifadesini kullandı.



