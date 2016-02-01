Mersin'deki cinayet

MERSİN (AA) - Mersin'de gençlik kampındaki bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün meydana gelen olayda 17 yaşındaki C.G'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan aynı yaştaki M.D. isimli öğrencinin Silifke İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Silifke Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin'de dün 23 Nisan Gençlik ve İzcilik Eğitim Kampında kalan iki öğrenci arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan bir öğrenci hayatını kaybetmiş, olayla ilgili bir öğrenci gözaltına alınmıştı. Mersin Valiliği de kavganın kişisel nedenlerle çıkan tartışma sonucu meydana geldiğini, olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını bildirmişti.