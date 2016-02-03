Mezitli ilçesinde zorunlu su kesintisi uygulanacak

MERSİN (AA) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Mezitli ilçeside zorunlu su kesintisi uygulanacak.
MESKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Okan Merzeci Bulvarı ile 2534. sokağın kesişiminde bulunan içme suyu hattında yapılacak yer değişikliği çalışması nedeniyle ilçe merkezinde bulunan mahallelerde 4 Şubat Perşembe günü 08:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Çalışmaların erken bitmesi durumunda suyun erken verilebileceğinin belirtildiği açıklamada, olası bir olumsuzlukla karşılaşmamak amacıyla vatandaşların ev ve iş yerlerindeki muslukları kapalı tutması gerektiği ifade edildi.