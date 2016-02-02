MTOSB Başkanı Tekli:

MERSİN (AA) - Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, "Bizim sanayiciler olarak inandığımız ve bildiğimiz tek şey üretmektir. İçinde bulunduğumuz, bayrağını taşıdığımız ülkemizin tek kaynağı üretmektir" ifadesini kullandı.

MTOSB'den yapılan açıklamaya göre, MTOSB'nin Haziran - Aralık 2015 faaliyet raporu, sanayicilerin katıldığı bir toplantıyla açıklandı.

Tekli, konuşmasında, limanın özelleşmesiyle son 5 yılda Mersin'in cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti.

Eskiden bölgede yatırımcı bulamadıklarını aktaran Tekli, "Bizim sanayiciler olarak inandığımız ve bildiğimiz tek şey üretmektir. İçinde bulunduğumuz, bayrağını taşıdığımız ülkemizin tek kaynağı üretmektir. Mersin'in, lojistik, turizm ve tarım olarak gelişmesine rağmen, sanayiye bir ivme kazandırmak ve son 5 yılda ikinci bölgemizde 35 firmanın faaliyete geçtiğini görmek bizlere gurur veriyor" ifadesini kullandı.

Tekli, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının OSB'lere bakışının sıcak olduğunu belirterek, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Teknolojik ürüne dayalı ciddi destekler ve özellikle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki teşviklerden tutun, istihdama varıncaya kadar, önümüzdeki ay içerisinde meclisten çok güzel kararlar çıkacak. Bizler MTOSB sanayicileri olarak hiçbir zaman üretimden vazgeçmedik; zorlu süreçlerden geçsekte her zaman üretimden yana olduk ve önümüzdeki süreçte bu sıkıntıların giderileceği yolunda sinyaller alıyoruz."

Toplantıda MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz da yapılan çalışmalarla ilgili sanayicileri bilgilendiren sunum yaptı.