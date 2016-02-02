Örtü altı çilek üreticiyi sevindiriyor

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden birisi olan Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında hasat edilen ve kilogramı 6 liradan satılan ürünler çiftçileri memnun ediyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Mahire Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, çileğin reçelden, kozmetik sektörüne kadar geniş bir yelpazede değerlendirildiğini vurgulayarak, ilçede geçen yıl 22 bin dönüm alandan 88 bin ton ürün elde edildiğini belirtti.

Üretimi arttırmayı hedeflediklerini anlatan Can, "Bu yıl geçen yıldan daha fazla rekolte beklerken, üretimimizin yüzde 40'a yakınını ihracatta değerlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



Can, şu an örtü altında çilek hasadının devam ettiğini, mart ayının sonunda da açık alanda ürün hasadına başlanacağını ifade ederek, "Şu ana kadar hasat edilen ürünlere baktığımız zaman çileğimizin bu yıl daha kaliteli olacağını düşünüyoruz. Çünkü son yıllarda sürdürülen bilimsel çalışmalar yavaş yavaş sonuç vermeye başlıyor" dedi.

Ürünlerin tarlada kilogramının 6 liradan alıcı bulduğunu belirten Can, şöyle konuştu:

"Üreticiler çileğin 6 liralık fiyatından memnun, umarım sezon sonuna kadar bu şekilde alıcı bulur. Bizim ürünlerimizin namı artık Türkiye sınırlarını aştı. Artık ihracat yaptığımız birçok ülkede Silifke çileğinin çok önemli bir marka değeri var. Bu yüzden marka değerimizin artık cebe katkı sağlayacağı bir döneme giriyoruz."