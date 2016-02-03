Silifke Belediye Başkanı Turgut, başarılı sporcuları ödüllendirdi

MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

2015-2016 sezonu Okul Sporları Artistik ve Ritmik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Minikler C Ferdi kategorisinde dereceye giren öğrenciler Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u makamında ziyaret etti.

Turgut, yaptığı konuşmada, eğitimin yanında spora da zaman ayırarak başarı gösteren öğrencileri, onları yetiştiren öğretmenleri, antrenörleri ve velileri kutladığını bildirdi.

Belediyenin imkanları dahilinde spor kulüplerini ve sporcuları desteklediklerini belirten Turgut, spor alanında değişik projeler üzerinde çalıştıklarını, görev yaptıkları süreçte bu projelerin hayata geçirilmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

Turgut, daha sonra öğrencileri tek tek kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.