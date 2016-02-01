Tarsus Belediye Başkanı Can:

MERSİN (AA)- Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Muhtarlarımızla sürekli bir araya gelip, dertleşeceğiz. Hedeflerimizi sizlerle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Can, ilçede görev yapan muhtarla bir araya geldiği yemekteki konuşmasında, mahallelere yapılacak olan çalışmaları anlattı.

Muhtarların, belediyenin mesai arkadaşı olduğunu söyleyen Can, "Muhtarlarımızla sürekli bir araya gelip, dertleşeceğiz. Hedeflerimizi sizlerle birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Can, yeni yasayla birlikte bünyelerindeki mahallelerin sayısının arttığını vurgulayarak, çalışmaların yine de aksamadan devam edeceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesiyle de istişarelerde bulunduklarını ifade eden Can, "Bizim hedefimiz siyasetin haricinde Tarsus halkının duasını ve desteğini almak, birlikte yaşamak, yaşanabilir bir şehir bırakmak istiyoruz" dedi.

Toplantıda muhtarlar da mahallelerdeki sorunları dile getirdi.

Can, muhtarlarla buluşmasının ardından tarihi Ticaret Merkezi'nde, Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.