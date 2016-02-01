Tarsus TSO, ABD'de fuara katılacak

MERSİN (AA) - Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (Tarsus TSO) Başkanı Ruhi Koçak, 42 iş adamıyla birlikte World AG Expo fuarına katılmak için ABD'ye gideceklerini söyledi.

Koçak, yaptığı açıklamada, 9-11 Şubat tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek olan World AG Expo fuarına katılacaklarını belirterek, "Dünyanın en önemli tarım fuarlarından World AG Expo'da, tarım sektöründeki en son gelişmelerden haberdar olmak, yüksek ölçekli ve ileri teknolojili tarımın ulaştığı düzeyi yerinde göreceğiz. Tek başına dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer alan Kaliforniya'yı daha yakından tanımak ve ticaret üyelerimizin ticaret olanaklarını arttırmak iş gezimizin ana hedefi"dedi.

Fuara, Tarsuslu 42 iş adamıyla birlikte katılacaklarını kaydeden Koçak, "Tarım sektörünün önde gelen firmalara ulaşarak kendilerini Türkiye'deki sektörel gelişmeler hakkında bilgilendirmek, Türkiye ve ABD arasında uluslararası ticaret ve iş birliğine teşvik etmek Tarsus TSO olarak öncelikli amacımız" diye konuştu.



