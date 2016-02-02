Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Kavak:

MERSİN (AA) - Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Türkiye'nin, Almanya'da düzenlenecek olan Fruit Logistica fuarına 42 firmayla katılacağını bildirdi.

Kavak, yazılı açıklamasında, Almanya'nın başkenti Berlin'de 3-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Fruit Logistica fuarının, dünya genelinden yaş meyve ve sebze sektörünün temsilcilerini ağırlayacağını kaydetti.

Organizasyonu, küresel tarımda önemli bir yeri olan Türkiye'nin kendini tanıtabilmesi için iyi bir fırsat olarak değerlendiren Kavak, "Türkiye, 47 milyon tonluk meyve-sebze üretimiyle, üretiminin daha fazlasını ihracata yönlendirmek, kendisine yeni fırsatlar yaratabilmek için Fruit Logistica gibi sektörün kalbinin attığı bir fuarda milli düzeyde yer alıyor" ifadesini kullandı.

Kavak, fuara, Türkiye'den bireysel ve milli katılım anlamında 42 firmanın katılımcı olarak bulunduğunu belirterek, Narenciye Tanıtım Grubunun kendisine ayrılan alanda ihracatçılara ve müşterilere hizmet vereceğini belirtti.