Bodrum'a yapılması planlanan RES projesi

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesine yapılması planlanan RES projesine tepki gösteren Bodrum Yarımadası Çevre Koruma Platformu üyesi bir grup, firma hakkında suç duyurusunda bulundu.Bodrum Yarımadası Çevre Koruma Platformu Sözcüsü Avukat Remzi Kazmaz, ofisinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıldan uzun zamandır, Bodrum'da kurulmaya çalışılan rüzgar elektrik santrali projesini önlemeye çalıştıklarını anlattı. Bugüne kadar bölgedeki çalışmaların hukuksuz yürütüldüğünü öne süren Kazmaz, yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen firmanın çalışmalarına devam ettiğini iddia etti.Çalışmalar sırasında doğanın tahrip edildiğini ifade eden Kazmaz, "Hukuka her zaman inandık. Bodrum Cumhuriyet Savcılığına bu konularla ilgili gereken suç duyurularında bulunacağız. Bunları yapacağız ki Bodrum'a bir daha projeye ve hukuka uygun olmayan projelerle gelmesin" diye konuştu.Bodrum'un bir turizm merkezi olduğuna değinen Kazmaz, "Şirketin dağlara kurduğu kameraların sökülmesi için de suç duyurusunda bulunduk. Yasal olmayan yollarla kişi hak ve özgürlüklerine aykırı bir yöntemle delil toplayarak insanlar hakkında dava açmaya kalkıyorlar, bu yanlıştır" dedi.Bölgede 20 yıldır yaşamını sürdüren hukuk danışmanı Victoria Williams ise projeye karşı olmadıklarını, sadece yerine karşı olduklarını anlatarak, insanların Bodrum'a rüzgar türbini görmeye değil, doğası, denizi ve tarihini görmeye geldiğini anlattı.Kazmaz daha sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına firma hakkındaki suç duyurusu dilekçesini verdi.