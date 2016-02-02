Bodrumlu udinin 40 yıllık ud aşkı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde yaşayan ve babasından öğrendiği ud yapımını 40 yıldır devam ettiren İlyas Çakan, farklı tasarımlarla ürettiği udlarla geçimini sağlıyor.Çocukken babasından öğrendiği ud yapımını sürdüren 54 yaşındaki müzisyen İlyas Çakan, atölyesinde her aşamasını özenle işleyerek klasik ve elektro ud üretiyor.Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıraklıktan beri sektörün içinde olduğunu belirtti.Yeni çalışma udlar ürettiğini anlatan Çakan, "Hologram boya tekniğiyle yaptığımız ve 7-8 renge dönüşebilen udlar üretiyorum" dedi.Ud yapımında genellikle ladin kapak kullanıldığını ancak kendisinin bunu farklı malzemeler kullanarak değiştirdiğini belirten Çakan, "Kapakta değişiklik yaptım, hep ladin kapak kullanılırdı, biz karbon malzeme kullanarak deneme yaptık ve istediğimiz sonucu aldık. Bu malzeme neme, ısıya karşı dayanıklı ve ladin kapağa yakın tonlar. Elektro ud için kullanıldığında daha güzel renkler oluşuyor" diye konuştu.

- "Ünlü isimlere ud verdim"



Çakan, büyük keyif alarak yaptığı udların sanatçılar tarafından kullanılmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Yıllar önce Coşkun Sabah'ın da aralarında olduğu Zekai Tunca gibi ünlü sanatçılara ud verdim. Udlar, isimlerini sayamayacağım kadar çok radyo sanatçıları ve Bodrum'daki bazı yöresel sanatçıların elindedir" dedi.Bir udun 250-300 parçadan oluştuğuna vurgu yapan Çakan, ürettiği udların fiyatlarının 750 ila 5 bin lira arasında değiştiğini söyledi.Çakan, zaman zaman özel siparişler de aldığını belirterek, "Müzisyen arkadaşımız ne istiyorsa oturup ona göre yapıyoruz. Kullandığımız ağaçtan, klavyeden burguya kadar her şey siparişe göre değişiyor" ifadelerini kullandı. Ud ustalığının yanında müzik öğretmenliği de yaptığını anlatan Çakan, bu konuda dersler verdiğini kaydetti.

