Budrum'un halıları "dünyaya açılıyor"

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde üretilen halılar, kentte yaşayan yabancı uyruklularla bölgeye gelen turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Etrim Mahallesi'nde halı üreten Engin Başol, yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turisti ağırladıklarını söyledi.

Dünyanın ülkesinden ziyaretçilerin ürettikleri halıları görmek için bölgeye geldiklerini anlatan Başol, "Sadece halıları satın almak için değil, bu kültürü tanımak ve öğrenmek için de geliyorlar" dedi.

Bodrum'da üretilen halıların büyük ilgi gördüğüne ifade eden Başol, "Bunlardan en tanınmışı ABD'li oyuncu ve yapımcı Michael Douglas. Geçmiş dönemlerde ziyaretimize geldi ve 15 halı satın aldı. Arap ülkelerinden çok fazla ziyaretçilerimiz geliyor" ifadesini kullandı.

Soğan kabuğu, bitki kökleri gibi doğal ürünlerden elde ettikleri renklerle yaptıkları yöresel halıların 250 liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar alıcı bulduğunu anlatan Başol, "İpek halıların fiyatları yün halılara göre daha yüksek. İpek halının metrekare fiyatları 5 bin liradır. Antika halılarda ise fiyat vermek çok zor. Üzerindeki renk ve model fiyatı belirliyor. 10 bin dolara da 100 bin dolara da satılan halılar var" diye konuştu.

- "Üretimin yüzde 60'ı yurt dışına gidiyor"

Başol, satışlarının yüzde 60'ının yurt dışına yönelik olduğunu belirterek, yaz aylarında ABD, Arap, İskandinav ülkeleri ile Rusya'dan gelen misafirlere halı sattıklarını kaydetti.

Bodrum'daki halı işletmecilerinden Ümit Doğru da ilçeye Almanya, İngiltere, Hollanda, Güney Kore ve Ortadoğu'dan gelen turistlerin halılara meraklı olduğunu anlattı.

Halıların fiyatının kalitesi ve düğüm sayısına göre değiştiğini vurgulayan Doğru, ipek halıların işçiliğinin daha fazla olması nedeniyle fiyatlarının da daha fazla olduğunu söyledi.

Doğru, geçen sezon dünyaca ünlü manken Kate Moss'un da aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin Bodrum'dan halı aldığını dile getirdi.