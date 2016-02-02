Didim'deki trafik kazası

MUĞLA (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.
Kuşadası ilçesinden annesiyle doktor kontrolünden dönüşte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sadife Alkaç Akagün (41) için Akkent Camiisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Tabutunun üzerine gelinlik konulan Akagün cenazesi, Milas Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Sadife Alkaç Akagün'ün 15 gün önce hayatını İsmail Akagün ile birleştirdiği öğrenildi.
Söke-Milas karayolunda, Hüseyin Deniz idaresindeki 48 LG 240 plakalı hafif ticari araç, Medine Satı'nın kullandığı 48 VD 362 plakalı otomobille çarpışmıştı. Hafif ticari araçtaki Sadife Alkaç Akagün, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada, 2'si ağır ve biri bebek olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı.