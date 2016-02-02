Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 64 Suriye ve Afganistan uyruklu, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Bitez Mahallesi açıklarında, içinde kalabalık bir grubun olduğu lastik bota müdahale etti.
Ekipler, botları su alan ve boğulma tehlikesi geçiren, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 Suriyeli ve 19 Afganistanlı'yı bota aldı.
Yabancı uyruklular, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine getirildi. Kimlik tespiti işlemleri yapılan kaçaklar, Yabancılar Şubesi ekiplerine teslim edildi.