Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, 64 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bir grup yabancı uyruklunun yardım çağrısında bulunması üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Kısa sürede belirtilen bölgeye ulaşan ekipler, motorlu lastik bot içerisinde bulunan 45'i Suriye, 19'u da Afganistan uyruklu 64 kişiyi güvenli bir şekilde bota aldı.
Ekiplerce kurtarılan yabancı uyruklular, işlemler için Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
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02/02/2016 18:44
- Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, 64 yabancı uyruklu yakalandı
MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, 64 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi.