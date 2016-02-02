Girişimcilik eğitimi ile 400 kişi iş sahibi olacak

MUĞLA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal İstihdam Stratejisi ve 10. Kalkınma Planı kapsamında, İŞKUR İl Müdürlüğü ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) arasında 400 kişiyi kapsayan girişimcilik eğitimi protokolü imzalandı.Muğla Valili 75. Yıl Salonu'ndaki protokol imza törenine Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer, Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı İhsan Küreci, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli katıldı.Vali Çiçek, 400 kişiyi kapsayan protokol ile hükümetin işsizlere ve girişimcilere destek verdiğini söyledi. Muğla genelinde yıl boyunca yapılacak eğitimlerde kursiyerlere günlük 20 lira ücret verileceğini belirten Çiçek, "Burada eğitimcilerin ders ücretleri ödenecek, kursiyerlerin genel sağlık sigortaları da bakanlık tarafından karşılanacak. Bu eğitim protokolü yanında, işbaşı eğitim programları kapsamında işverenlerimizce kursiyer olarak istihdam edilen işsizimize 6 ay boyunca ayda bin 300 lira ödeme yapılacak" dedi.Çiçek, 2015 yılında işgücü eğitimi kapsamında Muğla'ya aktarılan ve harcanan kaynağın 43 milyon lira olduğuna işaret ederek, "Bu yıl 108 meslekte 7 bin 201 vatandaşımızın istihdama dahil edilmek üzere eğitimi planlandı. Kursiyerlerimize ödenecek yaklaşık 12 milyon liralık kaynak müdürlüğümüz hesabına gönderildi. 12 milyon liralık ikinci bir kaynak ise mart ayında gönderilecek" diye konuştu.

- "İşlemler artık internette"

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer ise İŞKUR'un bugüne kadar sembolik bir görev üstlendiğini, gereği kadar işlevini yerine getiremediğini kaydetti. Özyer, İŞKUR'un daha önce yaptığı işlemleri artık internet kanalıyla herkesin yapabildiğini anlatarak, şöyle konuştu:"Hükümetimizin aldığı kararlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın işgücünü artırmak için yaptığı mesleki eğitim programları çok önemli. Burada en önemli konu üretim ve istihdam. Hepsi geleceğin büyük şirketleri olacaktır. Dünyaya baktığımız zaman çok uluslu şirketler zamanında küçük birer işletme idi. Ama bugün neredeyse bütçeleri bir ülke bütçesine ulaşmış, ciroları bir ülke bütçelerini geçmiş holdingler durumunda. Bu mesleki eğitimler hükümetimizin verecek olduğu teşvikler ile girişimciye gerek hibe gerekse faizsiz kredilere altyapı olması yönünden önem arz ediyor. Geçen yıl 43 milyon lira gelmiş, Bu yıl 12 milyon gelmiş, 12 milyon daha gelecek. Bunların hepsi istihdamın sağlanması yönünden önemli."

- İş kuracak müteşebbise hibe kredi sözü

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk de imzalanacak protokol ile müteşebbis yaratıldığını ifade etti.Kursiyerlere günlük ücret ödenmesinin yanında, hükümetin seçim beyannamesinde iş kuracak müteşebbislere 50 bin lira hibe kredi sözü bulunduğunu hatırlatan Öztürk, "Her genç girişimci kendi işini kurduğu zaman hibe olarak verilecek 50 bin lira para çok ciddi bir rakam. Muğla'nın bazı fonlardan yararlandığını sanmıyorum. Biz de İŞKUR'un ortaya koyduğu projelerle yararlanma noktasında bu protokolü önemsiyoruz. Sonuçta bu bir hükümet programıdır ve 2015 yılında aktarılan 43 milyon lira gibi bir rakam azımsanacak bir rakam değildir" dedi.

- "Girişimci sayısı artmalı"

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, protokol ile 400 genci girişimcilik kursuna tabi tutup yeni girişimciler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.Kurslarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın eğiticilerin ücretlerini ödemesi ve kursiyerlere günlük harçlık vermesinin bir ayrıcalık olduğunu anlatan Karakuş, şunları söyledi:"Ülke olarak girişimciliğe önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşması için mutlaka girişimci sayısını artırmamız gerekiyor. Oda olarak yine İŞKUR Müdürlüğü ile 8 işbaşı eğitim kursunda 195 kursiyerimizi mezun ettik. Girişimcilik eğitiminde kursiyerlerin 50 bin liraya kadar hibe, 100 bin lira da sıfır faizle alabilmek için bu eğitimleri almaları gerekiyor."Konuşmaların ardından protokol, MUTSO Başkanı Karakuş ile İŞKUR Müdürü Sarıyerli arasında imzalandı.

