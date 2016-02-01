Milas'ta hastane ve TOKİ konutları için hazırlıklar tamamlandı

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Milas ilçesinde ikincisi planlanan devlet hastanesi ve 2. Etap TOKİ konutları için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özyer, ilçeye bağlı Sakarkaya Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süredir gündemde olan ikinci devlet hastanesi için ihale tarihinin en geç bir ay içinde belirleneceğini, ihalenin ardından çok kısa sürede yıllardır ihtiyaç duyulan bir hastanenin yapımının gerçekleştirileceğini söyledi.

Muğla'nın diğer ilçelerinde olduğu gibi Milas'ta da yeni TOKİ konutları için fizibilite çalışması yapıldığını belirten Özyer, "TOKİ başkanımızla görüşmemizde uygun alanların bulunması durumunda konutların sorunsuz yapılabileceği belirtildi. Milas'a ikinci etap TOKİ konutlarımız için başvurumuzu yaptık ve çok kısa sürede bu hizmeti Milaslılara ulaştıracağız" dedi.

Özyer, ilçeye yapılması planlanan huzurevi için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.