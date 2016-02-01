Milas'ta sentetik halı sahanın temeli atıldı

MUĞLA (AA) - Milas ilçesine bağlı Sakarkaya Mahallesi'nde vatandaşların kullanımına dönük sentetik zeminli halı saha için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek okuma, araştırma gibi faaliyetlerin yanı sıra spor yapmasının da önemli olduğunu anlattı.

Çiçek, benzer yatırımların vatandaşların sosyal faaliyetleri için gerekli olduğunu belirterek, "Bugün temelini atacağımız alan, mahallemizdeki gençlerin spor yapmaları için önemli. Biz milli ve manevi değerlerine bağlı, aynı zamanda okuyan, araştıran ve spor yapan nesiller istiyoruz" diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer de AK Parti'nin genel seçimlerden önce verilen sözleri genelde olduğu gibi yerel hizmetler de tuttuğunu söyledi. Özyer, şöyle konuştu:

"Sayın Başbakanımız seçimlerden önce açıkladığı vaatler takvimini harfi harfine uyguluyor. Biz de seçimlerden önce size verilen bu sözü, küçük bir yatırım olsa da yerinde görmek, sizlerle beraber olmak için buradayız. Vatandaşlarımızın her talebi bizim için önemli. İmkanlar ölçüsünde tüm talepleri yerine getirebilmek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz."

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise sentetik halı sahanın yerel seçimlerden önce mahalleye geldiğinde dile getirildiğine işaret ederek, "Bugün halı sahamızın yatırım miktarı düşük olsa da bu sözün hayata geçirilmesi sırasında sizlerle olmak mutluluk verici. Sadece burada değil Milas'ta, Muğla'da, Türkiye'mizin her yerinde gençlere yönelik hükümetimizin çok önemli yatırımları bulunuyor ve bu yatırımlar günden güne artış gösteriyor" dedi.

Muğla Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Serkan Öçalmaz, il genelindeki spor yatırımlarından bahsederek, "Muğlalı gençlerimizin spor yapabileceği alanları her geçen gün artırıyoruz. Spor yapabilme imkanlarını geliştirebilmek adına bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz önemli yatırımları hayata geçiriyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Öztürk ile AK Parti Muğla İl Başkanı İhsan Küreci masa tenisi karşılaşması yaptı. Daha sonra dualar eşliğinde halı sahanın temel atma töreni gerçekleştirildi.