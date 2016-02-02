Muğla, 2016 turizm sezonundan umutlu

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, "Turizm hem iç hem de dış etkilerin altında kalabilir ama turizm olgusu sağlam bir temele oturtulursa, turizmin gerekli olan aktörleri görevlerini iyi yaparsa iç veya dış etkenlerden turizm olumsuz etkilenmez" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek Başkanlığında MUTSO Toplantı Salonun'nda sektör temsilcileri ve güvenlik birimlerinin katılımıyla 2016 yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı.Toplantının açılışında konuşan Çiçek, turizmin kırılgan bir yapıya sahip olduğunu, hiç kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini anlatarak, Muğla'nın sahip olduğu doğal güzellikler ve kültürel yapısı nedeniyle iyi bir yıl geçireceğini söyledi.Yılın ilk gününden itibaren hiç durmadan turizmle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ve sektörün her yönden temsilcilerinin fikirlerini aldıklarını belirten Çiçek, "Bu çalışmalarımız, turizm aktivitelerinin başlayacağı tarihe kadar devam edecek. Daha önce Turizm konseyini oluşturan belediye, birlik başkanlarımız ve sektör temsilcileri ile bir araya geldik. Onların taleplerini aldık, 2015 yılında yaşadıkları olumlu veya olumsuz durumları değerlendirdik. Bu toplantının ardından alternatif turizm konusunda nereden nereye geldik bu konudaki çalışmalarımızı ele aldık" diye konuştu.Önünüzdeki dönemde geniş katılımlı "Turizm Çalıştayı" düzenleyeceklerini anlatan Çiçek, "Son olarak turizm hareketinin başlayacağı bir dönemde Muğlamızı ziyaret edecek Kültür ve Turizm Bakanımıza yapılan çalışmalarda ortaya çıkan, sağlıklı ve ortak aklın oluşturduğu akılcı bir turizm işletmeciliği, sürdürülebilir turizm, günün şartlarından etkilenmeyen bir çalışmayı sunacağız" dedi.- "Turizmde karamsarlığa yer yok"Turizmin çok hassas bir yapı olduğunu dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:"Turizm hem iç, hem de dış etkilerin altında kalabilir ama turizm olgusu sağlam bir temele oturtulursa, turizmin gerekli olan aktörleri görevlerini iyi yaparsa iç veya dış etkenlerden turizm olumsuz etkilenmez. Hiçbir zaman karamsar değiliz. Bu doğa, tarih, ören yerleri, deniz, kum, güneş, hizmet bizde olduğu sürece hiç karamsar olmaya gerek yok. Ben buradan sektörün her kademesinde görev alanlara ve basınımıza şunu söylüyorum. Bu bir inanç meselesidir. Geri adım atmak yok."Turizmdeki önemli bir konunun da insan olgusu olduğunu kaydeden Çiçek, Muğla ve ilçelerindeki turizm tesislerinde görev yapan insan kaynaklarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.