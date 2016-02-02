Muğla'da hırsızlık iddiası

MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde kamyon ve kamyonetlerin akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir haftada 20 kamyon ve kamyonetten akü çalındığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Sanayide bir hurdacıya ikinci el akü satıldığı bilgisine ulaşan ekipler, aküleri sattığı iddia edilen Kadir D'yi takibe aldı.
Evinde gözaltına alınan zanlı Kadir D. "hırsızlık yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.