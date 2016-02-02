Muğla'da sığınmacı operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde durdurulan minibüste, 22 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.K. idaresindeki 48 V 7691 plakalı minibüsle mülteci taşındığı bilgisine ulaştı.
Halil Bey Bulvarı'nda durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu 5'i çocuk 22 sığınmacı yakaladı. Sığınmacılar, Yabancılar Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.