MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Bodrum-Yalıkavak karayolunun Gündoğan istikametinde Osman Deveci'nin (28) kullandığı 48 BC 309 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla çıkarılan Deveci, hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
02/02/2016 13:22