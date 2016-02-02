Muğla'daki yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden avukat Kürşat Başkır'ın cenazesi defnedildi.
Yangında yaşamını yitiren Muğla Barosu avukatlarından Kürşat Başkır için Umurça Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Adliyesi önünde tören düzenlendi.
Törende konuşan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Başkır'ın ani ölümünün kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından Başkır için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Başkır'ın cenazesi, daha sonra Bitez Mezarlığında toprağa verildi.
Umurça Mahallesi Yaka Sokak'taki binada yaşayan avukat Kürşat Başkır, evinde henüz belirlemeyen bir nedenle çıkan yangında hayatını kaybetmişti.