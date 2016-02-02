Polisten sığınmacılara "broşürlü" uyarı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan 100 Suriye uyruklu, polis ekiplerince özel hazırlatılan broşürlerle uyarıldı.

İlçede görev yapan polis ekipleri, Türkçe, Arapça ve İngilizce broşürler bastırıp dağıtarak, yabancı uyrukluların yasa dışı geçişlerine engel olmaya çalışıyor.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Torba Mahallesi'nde arıza yapan tur teknesinde yakalanan sığınmacılar için çalışma yaptı.

Ekipler, sığınmacılara, üzerinde "Umuda değil, ölüme yolculuk yapmayın", "Canlarınız sizin için mukaddestir", "Evlat kokusu cennet kokusudur" ve "Umut tacirlerine inanmayın" yazılı broşürler dağıttı.

Sığınmacılar, umut yolculuğunun simgesi haline gelen ve Bodrum sahiline cesedi vuran Aylan Kurdi'nin de fotoğrafının bulunduğu broşürleri inceledi.