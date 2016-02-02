Sokak hayvanları için Kilimanjaro'ya tırmanacak

MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki İngiliz Sam Tucker, hayvan hakları ve sokak hayvanlarına dikkati çekmek için Afrika Kıtası'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırmanarak, Ortaca Hayvan Dostları Derneğinin (HAYDOS) flamasını açacak.

Dalaman ilçesindeki HAYDOS barınağını ziyaret eden Sam Tucker, yaptığı açıklamada, "Bir adam ve patiler" sloganıyla Tanzanya'ya giderek tırmanış yapacağını söyledi.

Ortaca HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen ile tanıştıktan sonra böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiğini anlatan Tucker, "Daha önce kanserli çocuklar için bir eylem yapmıştım. İzmir'den bisikletle Güney Afrika'ya gittim. Türkan Dağdelen ve onun baktığı sokak hayvanlarını görünce çok duygulandım. Ben de sokak hayvanları ve hayvan hakları için bir şeyler yapmak istedim" dedi.

Tucker, hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik yapmayı istediğini, dağın zirvesinde HAYDOS flaması açacağını kaydetti.

Sokak hayvanları ve haklarının inanılmaz şekilde ihlal edildiğini vurgulayan Dağdelen ise "Sokak hayvanları için Kilimanjaro Dağı'na tırmanacağını söyleyince çok sevindik. Sokak hayvanlarının durumu gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları olmasa çok zor. Sam'e de bu duyarlı davranışı için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Tanzanya'nın kuzeydoğusundaki Kilimanjaro Dağı, 5 bin 985 metre ile Afrika kıtasının en yüksek noktası.