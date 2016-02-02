Şubat ayında deniz keyfi

MUĞLA (AA) - Doğu Anadolu'nun bazı illerinde kar etkili olurken, Güney Ege'de ise yazdan kalma günler yaşanıyor.Şubat ayına girilmesine rağmen, Muğla'nın gözde turistik merkezlerinden Marmaris'te sıcak hava etkili oluyor.Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilenler sahilde güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da denizde yüzdü. Balık tutkunları da öğle saatlerinden itibaren oltalarını denize atarak bir yandan güneşlendi, bir yandan da denizden çıkacak kısmetini bekledi.Sıcak havayı denize girerek değerlendirenlerden ve Marmaris'te yaşayan Tetyana Stolpovska köpekleri ile denize girdi. Stolspovska, denizin yaz aylarından daha güzel olduğunu ifade etti.Denize giren, Selahattin Parlatır ise Marmaris'te deniz sezonunun hiç bitmediğini ve yılın 12 ayı denize girdiklerini söyledi. Parlatır, Marmaris'te arkadaşları ile her gün denize girebildiklerini anlattı.Plajda güneşlenip kitap okuyarak vakit geçiren vatandaşlardan Şuayip Kaya ise Marmaris'te yaşadıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini dile getirdi.Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiğini, hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının düşeceğini ve bölgede yağışın etkili olacağını bildirdi.