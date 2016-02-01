Üniversiteli dalgıçlar Bodrum Limanı'nı temizledi

MUĞLA (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Dalış Kulübü öğrencileri, Bodrum Limanı'nda dalarak denizde temizliği yaptı.

Sosyal sorumluluk projesi ve eğitim kapsamında ilçeye gelen Boğaziçi Üniversitesi Dalış Kulübü öğrencileri, deniz temizliği için çalışma yaptı. Bodrum Liman Başkanlığı ile Bodrum Belediyesinin de destek verdiği temizlik çalışmasında, aralarında bayan öğrencilerin de olduğu 20 dalgıç, denizden 3 tona yakın atık malzeme çıkarttı.Bodrum Liman Başkanlığı Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Deniz Sevi, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlik çalışmasına destek verdiklerini belirterek, denizden çıkartılan çöplerin genelde teknelerden denize bırakılan atıklar olduğunu kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Onur Özkan Uzun da kulüp olarak Bodrum'da eğitim dalışı yapmaya geldiklerini söyledi. Halikarnas iskelesinde çok fazla çöp gördüklerini ifade eden Özkan, "Bu çöpleri gördükten sonra temizlemek istedik. Hem daha güzel bir Bodrum hem de daha temiz bir dünya için çalışma yaptık" diye konuştu.

Öte yandan deniz dibi temizliği, öğrencilerin su altı kamerasınca da kaydedildi.