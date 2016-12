Yelken: TYF Rüzgar Sörfü Yarıyıl Kupası

MUĞLA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen Rüzgar Sörfü Yarıyıl Kupası yarışları tamamlandı.

Bitez Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin birçok ilinden 64 sporcu katıldı. İlçede bir hafta süren yarışların ardından ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan yarışın başhakemi Hakan Kütük, sporcuların keyifli ve güzel bir yarış çıkardığını söyledi. Yarışmanın bir hafta sürdüğünü ifade ede Kütük, "Rüzgar yetersizliğinden dolayı sadece bir gün yarış yapılamadı. Onları da dün ve bugün telafi ettik" dedi.

Sporcuların sonuna kadar mücadele ettiğini belirten Kütük, "Kazasız belasız yarışları bitirdik. Hepimiz çok memnunuz. 64 yarışmacıyla 5 kategoride yarış yaptık. Burası güvenli ve temiz sular. Her zaman Bodrum'da yarış yapmayı isteriz" diye konuştu.

Yarışmada Techno 293 - U17 genel klasmanda Jeremy Berke Zalma, Techno 293 - U15 genel klasmanda Bora Vural, Techno 293 - U13 genel klasmanda Mustafa Göktuğ Koçak, rs:x genel klasmanda Özgür Can Doğan, rs: one erkek klasmanında Nikita Chetvernya ve rs: one kadın klasmanında da Elif Dağdeviren birinci oldu.

Dereceye giren sporculara Bitez sahilinde düzenlenen törenle ödülleri verildi.